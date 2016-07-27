الخليل.. الاحتلال يقتل فلسطينياً بقصف منزله

قتلت قوات #الاحتلال_الإسرائيلي شاباً فلسطينياً وأصابت ستة آخرين، فجر الأربعاء، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

ونقلت وكالة #معا الفلسطينية عن مصادر تأكيدها وفاة "شاب لم تعرف هويته بعد"، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا جرافة تابعة للاحتلال وهي تحمل جثمان الشاب بعد انتشاله من داخل أنقاض المنزل الذي دمره الجنود الإسرائيليون.

وكان المئات من جنود الاحتلال اقتحموا بلدة صوريف في #الخليل ترافقهم جرافة ضخمة وحاصروا منزلاً، وسمع إطلاق نار بين قوات #الاحتلال وطرف آخر خلال حصار المنزل الذي دام لساعات، وقصف الاحتلال المنزل قبل أن تقوم الجرافة بهدمه.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن فلسطينياً "مسؤولاً عن هجوم أودى بحياة إسرائيلي من قبل، قتل فجر الأربعاء في تبادل لإطلاق النار".

وقال البيان إن "المسؤول عن الهجوم الذي قتل فيه الحاخام ميخائيل مارك في الأول من تموز/يوليو، قتل في تبادل لاطلاق النار مع جنود".