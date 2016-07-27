الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين متهمين بتمويل "داعش"

قالت وزارة #الداخلية_الإسبانية اليوم الأربعاء إن #الشرطة_الإسبانية اعتقلت شقيقين مغربيين في مدينة #جيرونا الشمالية بعد اتهامهما بالمساعدة في تمويل عمليات تنظيم #داعش في #سوريا و #العراق .

وذكرت الوزارة أن المغربيين (22 عاما و32 عاما) قاما بتحويل أموال من #أوروبا لدفع نفقات نقل أعضاء من التنظيم الإرهابي إلى مناطق الصراع.

وأضافت أن الرجلين اللذين لم تذكر اسميهما، المتهمين بـ #تمويل_الإرهاب والتعاون مع منظمة إرهابية، أرسلا أموالا إلى مسؤولين في داعش تحت هويات مزورة.

وهذا أول تحقيق في #إسبانيا يصل لدليل دامغ على تحويل أموال إلى حسابات لداعش من أوروبا.

وذكرت الوزارة أن شقيقا ثالثا سافر إلى سوريا مع زوجته وابنيه قد توفي.

وبإلقاء القبض على المغربيين يصل عدد الذين اعتقلتهم إسبانيا ويشتبه بصلاتهم بالإرهاب هذا العام إلى 30 شخصا.