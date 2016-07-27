برلماني سابق أحد منفذي الهجومين الانتحاريين في مقديشو

بثث إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب المجاهدين على موقعها في #الإنترنت تسجيلا صوتيا، لأحد منفذي الهجومين الانتحاريين الذين استهدفا أمس الخميس مواقع حسّاسة بالقرب من مطار #مقديشو ، وهو صالح نوح إسماعيل المعروف بـ(صالح بدبادو) العضو السابق في البرلمان الصومالي.

ويقول صالح بدبادو البالغ من العمر 57 عاما إنه يريد مرضاة الله من وراء هذه العملية، التي وصفها بالمباركة، وإنه اختار هذا الطريق بعد توبته من العمل مع الكفار في إشارة إلى الحكومات الصومالية.

ووفقا لمصادر أمنية فإن الشاحنة التي كان يقودها البرلماني السابق استهدفت أمس الثلاثاء مجمعا للأمم المتحدة بعد اختراقها حاجزا أمنيا، حيث أوقع 13 قتيلا معظمهم من حرّاس المبنى الأممي.

أما الهجوم الآخر الذي نفذه شاب عشريني وقع في الحاجز الأمني ذاته بعد إطلاق النار على السيارة ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى الموقع المستهدف وفقا للتقارير الأمنية.

صالح نوح.. البرلماني المنشق

صالح نوح إسماعيل ومعروف بالأوساط السياسية الصومالية صالح بدبادو(النجاة) من مواليد 1960 في إقليم سناغ بشمال #الصومال( صومالاند).

وعمل مع الحكومة العسكرية الصومالية السابقة في السبعينيات قبل أن يتم اعتقاله بتهمة الانتماء إلى #الجبهات الشمالية التي تمردت على الرئيس سياد بري أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وبعد تشكيل أول حكومة صومالية انتقالية بعد #الحرب_الأهلية في الصومال صار عضوا في البرلمان الانتقالي التي تشكل في عام 2000 في جيبوتي، ممثلا عن محافظات الشمال وهو المنصب الذي احتفظ به حتى فبرير عام 2010، وهو التاريخ الذي انشق فيه عن #البرلمان، مستسلما إلى حركة الشباب التي كانت تسيطر على أجزاء من العاصمة مقديشو.

ومنذ استسلامه إلى حركة الشباب اختفى صالح عن الإعلام، قبل أن يفاجئ اليوم بأنه أحد منفذي الهجومين الانتحاريين اللذين هزا العاصمة مقديشو أمس الثلاثاء.

وتقول إذاعة الاندلس التابعة لحركة الشباب في معرض حديثها عن البرلماني السابق الذي تسبب في مقتل وإصابة نحو 20 شخصا أنه خضع لدورات شرعية منذ انضمامه إلى حركة الشباب وعمل في مناصب عديدة قبل أن ينضم إلى #المتطرفين.