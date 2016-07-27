تأجيل دراسة طلب لجوء الجنود الأتراك الفارين إلى اليونان

تم تأجيل المقابلة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء والمخصصة لبحث طلب #لجوء قدمه ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى #اليونان إثر محاولة #الانقلاب في تركيا، وذلك "لإعداد لأفضل" للمقابلة، بحسب ما أعلن محامي العسكريين.

وقال المحامي فاسيليس تيرزيديس: "بالنظر إلى الوضع المتقلب في #تركيا ، يرغب العسكريون الثمانية في الانتظار، وأن يستعدوا بشكل أفضل.. هم يخشون على حياتهم". وتم تأجيل المقابلة إلى 19 آب/أغسطس.

وأضاف المحامي أن قرارا أوليا بشأن طلب اللجوء كان متوقعا مع بداية آب/أغسطس، لكن بعد هذا التأخير للمقابلة فإن القرار "سيتم تأخيره".

وأشار المحامي إلى "إدانة منظمة العفو الدولية أخيرا للتعذيب" وانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا إضافةً إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وأضاف أنه في حال أعيد العمل بعقوبة الإعدام كما أشار أخيرا الرئيس #أردوغان "فإن ذلك سيمثل حجة تصب في صالحهم وسيدعم طلب الحماية الدولية الذي تقدموا به".

وطلب الرجال الثمانية، وهم ستة ضباط وضابط صف، اللجوء في اليونان إثر وصولهم بمروحية إلى الكسندروبوليس المدينة القريبة من الحدود اليونانية مع تركيا صباح 16 تموز/يوليو.

وسمح لهم بالهبوط بعد تلقي السلطات اليونانية نداء استغاثة. ويؤكد العسكريون أنهم لن يحظوا بمحاكمة عادلة في تركيا.

وحكمت عليهم محكمة الكسندروبوليس الأسبوع الماضي بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم بالدخول بشكل غير قانوني إلى اليونان. وهم محتجزون في مفوضية القرية الأولمبية التي كانت أقيمت للرياضيين أثناء العاب اثينا الأولمبية في 2004 وتقع في ضواحي اثينا.

وتطالب سلطات تركيا بتسليمها العسكريين الذين تشتبه في مشاركتهم في #الانقلاب_الفاشل، ما يثير إحراجا في اليونان. فرغم تحسن العلاقات الثنائية بين #انقرة و#اثينا في السنوات الأخيرة، لا يزالان يتنازعان بشأن بعض نقاط السيادة في بحر ايجه وهي قضية تاريخية تثير توترا بينهما.