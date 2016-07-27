تركيا: اعتقال أكثر من 15 ألفا منذ الانقلاب الفاشل

نقلت قناة سي.إن.إن ترك اليوم الأربعاء عن وزير الداخلية إفكان ألا قوله إن #السلطات_التركية ألقت القبض على أكثر من 15 ألف شخص بينهم ما يزيد على 10 آلاف جندي.

وأضافت القناة نقلا عن الوزير أنه تم اعتقال 8113 شخصا رسميا وينتظرون المحاكمة.

وكان الجيش التركي قد قال إن ما يقارب الـ 9 آلاف جندي شاركوا في محاولة قلب نظام الحكم في البلاد الشهر الجاري، وهو ما يمثل نحو 1.5% من الجيش.

ووفق بيان للجيش أشار إلى أن الجنود ينتمون إلى شبكة إرهابية، بحسب وصفه، يقودها الداعية فتح الله #غولن ، المقيم في #الولايات_المتحدة .

