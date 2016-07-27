تركيا تصدر أوامر لاعتقال 47 صحفياً

قالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن السلطات التركية أصدرت أوامر لاعتقال 47 صحفياً اليوم الأربعاء وهي أحدث خطوة ضمن حملة آخذة في الاتساع بعد محاولة انقلاب فاشلة.

وأضافت أن الشرطة ستعتقل الصحفيين في إطار تحقيق يتصل برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذا الشهر وقتل فيها 246 شخصا على الأقل.

وكان الصحفيون يعملون في صحيفة زمان المرتبطة بكولن التي صادرتها #السلطات التركية في مارس/آذار خلال حملة على أنصار رجل الدين.

وكان كولن حليفا للرئيس رجب طيب #أردوغان ثم تحول إلى عدو له. وأقام رجل الدين شبكة من المدارس و#الجمعيات_الخيرية والشركات في تركيا على مدى عقود وقد ندد بمحاولة الانقلاب وينفي أي علاقة له بها.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن الشرطة داهمت منزل صحفي يدعى شاهين ألباي حوالي الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء واعتقلته بعد عملية تفتيش للمنزل الذي يقع في حي بوسط اسطنبول استمرت ساعتين ونصف الساعة.

واتخذت السلطات التركية قرارات إقالة أو اعتقال أو إجراء تحقيقات مع أكثر من 60 ألفا من الجيش والشرطة والقضاة والمدرسين والموظفين وغيرهم منذ #محاولة_الانقلاب الفاشلة.

وأفادت وسائل إعلام يوم الاثنين بأن تركيا أصدرت أوامر لاعتقال 42 صحفيا بينهم الصحفية الشهيرة وعضو البرلمان السابقة نازلي إليجاق.