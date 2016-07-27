تركيا.. فصل 2410 من الجيش بعد الانقلاب الفاشل

أفادت قناة "سي أن أن تورك" أن السلطات التركية قررت فصل 726 ضابطاً و1684 جندياً من القوات المسلحة التركية بعد المحاولة الانقلابية.

من جانبه، أعلن مسؤول تركي مساء الأربعاء تنحية 149 جنرالاً وأدميرالاً. وأشار إلى أنه" تمت تنحيتهم بسبب تواطئهم في محاولة الانقلاب"، موضحاً أن 87 منهم برتب عليا في جيش البر، و30 في سلاح الجو، و32 في سلاح البحرية. وتأتي عمليات التنحية هذه عشية اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعقد الخميس في أنقرة بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدرم وكبار المسؤولين العسكريين، لإجراء إصلاح واسع في الجيش.

كما أمرت السلطات التركية بإغلاق 45 صحيفة، و16 قناة تلفزيونية. وأعلنت الجريدة الرسمية إغلاق 3 وكالات أنباء، و23 إذاعة، و29 دار نشر، و15 مجلة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت إن #الولايات_المتحدة تتفهم احتياج #تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، لكن اعتقال المزيد من الصحافيين يعد جزءاً من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحافيين "سوف نرى هذا الأمر... كتوجه مقلق في تركيا، حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع".