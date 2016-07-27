أنذرتْ كذباً عن قنبلة بمطار جنيف لتمنع زوجها من السفر!

أطلقت امرأة كانت تريد منع زوجها من السفر إنذاراً كاذباً بوجود #قنبلة في مطار جنيف الأربعاء، على ما أفادت السلطات السويسرية.

وكشفت النيابة العامة في #جنيف أن المرأة التي لا تزال جنسيتها غير معروفة، اتصلت من آنسي في #فرنسا عند الحدود مع سويسرا، موضحاً أن إجراءات قضائية بوشرت في فرنسا وسويسرا على حد سواء.

وبحسب السلطات القضائية في جنيف، اتصلت امرأة مساء الثلاثاء بـ #الجمارك_السويسرية في #مطار جنيف للإشارة إلى "وجود شخص اليوم الأربعاء وبحوزته قنبلة في القسم الفرنسي من المطار".

وقد اتصلت شرطة المطار بالنيابة العامة في جنيف، التي حددت الرقم الذي أجري منه الاتصال في آنسي في منطقة الألب الفرنسية قرب الحدود مع سويسرا.

وداهمت السلطات الفرنسية المنزل الذي أجري منه الاتصال ووقعت فيه على امرأة أقرت بأنها قامت بالاتصال "لمنع زوجها من المغادرة" من دون أي تفاصيل أخرى.

وحمل هذا الإنذار الكاذب الشرطة في جنيف إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية لفترة وجيزة في المطار قبل ظهر الأربعاء.