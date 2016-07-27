فرنسا تنشر 10 آلاف جندي في باريس ومناطق أخرى

أشار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان إلى نشر 10 آلاف جندي فرنسي في باريس ومناطق أخرى من فرنسا لمساعدة الأمن و #الشرطة_الفرنسية على حماية التجمعات البشرية لا سيما خلال الاحتفالات.

وقال #لودريان : "بحثنا مع وزير الداخلية ضرورة نشر 10 آلاف جندي وما طلبه رئيس الدولة من تقاسم الحراسة بين الأمن والجيش حول التجمعات البشرية خلال المناسبات السياحية.. لدينا الآن أكثر من 4000 جندي في #باريس وستة في المناطق الداخلية يعملون بالتنسيق مع الأمن والشرطة في البلاد".

وأضاف وزير الدفاع أن #فرنسا أقرت الخطة الأمنية لتصعيد مشاركتها بالحرب على #داعش، قائلاً: "صادقنا على التوجهات التي تمت مناقشتها في واشنطن الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتحالف وهي المقترحات التي قدمت لمجلس الدفاع والبرلمان والشورى بالأمس وهي قرارات تؤكد إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى المنطقة بداية من أيلول/سبتمبر وتؤكد على مساعدة الطيران العراقي بداية من سبتمبر وتشديد حدة الضربات من خلال إرسال طائرات الرافال وانتشارها في الإمارات والأردن".

من جهة أخرى، طالب ممثلو الديانات الثلاث في فرنسا الدولة بحماية دور العبادة.