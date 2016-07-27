فرنسا: نظام جديد للمراقبة على الحدود الأوروبية

أعلن وزير داخلية #فرنسا برنار كازنوف، الأربعاء، أن هناك نظاماً جديداً للمراقبة على الحدود الأوروبية.

ورفض الوزير الفرنسي الانتقادات حول عدم جهوزية الأمن لمواجهة التهديدات، بعد يوم على هجوم كنيسة بمدينة #روان الفرنسية أودى بحياة كاهن ذبحه إرهابيان.

وقال الوزير إنه "لا يمكن الخروج عن إطار القانون في حماية بلدنا"، مشيراً إلى أنه "علينا تركيز قدراتنا على الحرب ضد #الإرهاب ".

وأعلنت الحكومة الفرنسية في مؤتمر صحافي باسمها أن هناك "56 مناسبة لتأمينها في الفترة القادمة والأمن والجيش سيتقاسمان المهمة".

كما أعلنت وزارة الداخلية زيادة أعداد الجيش ورجال الأمن المنتشرين في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هناك 70 قوة من الجيش والأمن لتأمين المناسبات، وأكدت أنه "إذا لم يكن باستطاعتنا تأمين المناسبات العامة يجب إلغاؤها (..) على البلديات إعلامنا مسبقا إذا أرادوا إلغاء مناسبات عامة".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع أن موعد إرسال حاملة الطائرات #شارل_ديغول إلى #الشرق_الأوسط سيكون بداية أيلول/سبتمبر.

وأضافت: "فرنسا ستزيد من ضرباتها ضد داعش في سوريا والعراق".