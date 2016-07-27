منع الحقائب والأكياس الكبيرة على شواطئ مدينة كان

منعت سلطات مدينة #كان السياحية الفرنسية الشهيرة الأربعاء الحقائب والأكياس الكبيرة الحجم على الشواطئ تحسبا من مخاطر تنفيذ اعتداءات بعد أسبوعين من اعتداء مدينة #نيس المجاورة الدامي.

وأوضح رئيس بلدية كان ديفيد لينار في بيان أن هذا الإجراء الساري على كامل ساحل البلدية، سيستمر العمل به حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف أن الإجراء الذي اتخذ في إطار #حالة_الطوارئ التي فرضت في فرنسا إثر اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بـ #باريس، يشمل "حمل ونقل المشاة لمحتويات كبيرة الحجم (حقائب ظهر وحقائب أو أية محتويات أخرى) يمكن أن تخفي مواد خطرة أو أسلحة أو مواد متفجرة".

واعتبر أن الإجراء من شأنه أن يعزز أيضا "التصدي (لنشاط الباعة المتجولين) الذي يمارس بشكل غير قانوني على الساحل".

ويمكن أن تحرر محاضر للمخالفين أو يطلب منهم مغادرة الشاطئ.