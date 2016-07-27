مياه البحار تهدد 18 موقعا عسكريا أميركيا

أفاد تقرير نشر اليوم الأربعاء أن ارتفاع منسوب مياه البحار بسبب #الأعاصير و#فيضانات المد التي يزيدها تغير المناخ ستعرض للخطر قواعد عسكرية على #الساحل الشرقي للولايات المتحدة وعلى ساحل خليج #المكسيك.

وقامت مجموعة اتحاد #العلماء المعنيين التي لا تهدف للربح بتحليل 18 منشأة عسكرية تمثل أكثر من 120 قاعدة ساحلية في أنحاء الولايات المتحدة لتقييم تأثير تغير #المناخ على عملياتها.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان "الجيش الأمريكي في خطوط المواجهة مع البحار المتزايدة" إن المعدلات الأسرع لزيادة منسوب #مياه_البحار في النصف الثاني من هذا القرن سيجعل فيضانات المد حدثا يوميا تشهده بعض المنشآت مما يقلص الأراضي التي يمكن استخدامها والمطلوبة للتدريب العسكري.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2050 فإن معظم هذه المواقع ستتعرض لعدد من #الفيضانات يزيد عن تلك التي تتعرض لها في الوقت الحالي بأكثر من عشرة أمثال وسيتعرض أكثر من نصف هذه المواقع على الأقل للفيضانات يوميا.

وقد تفقد أربعة من هذه المواقع - من بينها المحطة البحرية الجوية في كي وست بولاية #فلوريدا ومركز التجنيد الخاص بمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولاينا ما بين 75 و95 بالمئة من أراضيها في هذا القرن.

وقال التقرير إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تدرك بالفعل خطر تغير المناخ على منشآتها العسكرية لكنها نبهت إلى أن المزيد من الموارد وأنظمة الرصد مطلوبة لتعزيز الاستعداد.

لكن لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي وافقت الشهر الماضي على تعديل يعرقل تمويل استراتيجية البنتاجون لمواجهة تغير المناخ.

وقال التقرير "قيادتنا العسكرية عليها مسؤولية خاصة في حماية #المواقع التي يعتمد عليها مئات ألوف الأميركيين لكسب عيشهم ويعتمد عليه الملايين في #الأمن_القومي".