نقل منفذ هجوم اليابان من السجن لعرضه على ممثلي الادعاء

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الرجل المتهم باقتحام #منشأة للمعاقين في #بلدة صغيرة قرب طوكيو قبل أن يطعن ويقتل 19 مريضا نقل من سجن محلي لعرضه على ممثلي الادعاء اليوم الأربعاء.

ونقل المشتبه به ساتوشي يوماتسو (26 عاما) وهو موظف سابق في المنشأة من #مدينة ساجاميهارا التي تبعد 45 كيلومترا إلى جنوب غربي طوكيو لمكتب الادعاء العام في يوكوهاما بمقاطعة كاناجاوا.

وكان مسؤول ياباني قد قال إن 19 شخصا قتلوا، وأصيب 25 آخرون بعد #هجوم نفذه رجل يحمل سكينا على منشأة للمعاقين بوسط #اليابان في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، في أسوأ واقعة قتل جماعي في اليابان منذ عقود.

وقال مسؤول بمقاطعة كاناجاوا إن الشرطة اعتقلت ساتوشي يوماتسو (26 عاما) وهو موظف سابق في المنشأة التي تقع في ساجاميهارا بكاناجاوا على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من طوكيو.