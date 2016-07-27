انفجار قرب مركز للاجئين في ألمانيا ولا مؤشرات على هجوم

ذكرت #الشرطة_الألمانية أن حقيبة سفر انفجرت أمام مركز لاستقبال المهاجرين في جنوب #ألمانيا اليوم الأربعاء، إلا أنها استبعدت "أي مؤشر" على وجود قنبلة بداخلها، مؤكدةً أن أحدا لم يصب بأذى.

ووقع الانفجار على بعد نحو 200 متر من المركز في بلدة #زيرندورف في مقاطعة #بافاريا والذي تتواجد حوله الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان: "لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي على انفجار قنبلة في الحقيبة.. ويحتمل أن تكون علبة بخاخ انفجرت داخلها. ولم يبلغ عن إصابة أحد".

وقع الحادث في بافاريا، حيث أعلنت حالة التأهب بعد أن شهدت ثلاث هجمات خلال أسبوع واحد.

والأحد فجَّر طالب #لجوء يشتبه بارتباطه بتنظيم #داعش نفسه قرب موقع مهرجان للموسيقى في مدينة #انسباخ ما أدى إلى إصابة 15 شخصاً.

وقتل تسعة أشخاص في مركز للتسوق في #ميونيخ بنيران مسلح، فيما أصيب أربعة ركاب في قطار واحد المارة في هجوم بفاس في #ويرزبرغ .

وكانت مقاطعة بافاريا بوابة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى ألمانيا التي شهدت وصول 1.1 مليون شخص العام الماضي.