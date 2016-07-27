33 قتيلا وحوالي 20 مفقوداً بفيضانات في النيبال

أعلنت #الحكومة_النيبالية الأربعاء أن #فيضانات وحوادث انزلاق تربة إثر أمطار غزيرة أدت إلى مقتل 33 شخصا في البلاد، بينما فقد أكثر من 20 آخرين.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهر في جميع أنحاء #النيبال ، ما سبب سيولا وحوادث انزلاق تربة تسببت بتدمير منازل.

وقال مساعد الناطق باسم وزارة الداخلية جانكا ناث داكال "منذ الاثنين قتل 33 شخصا وفقد 23 شخصا بسبب الفيضانات وحوادث #انزلاق_التربة في عدد من الأقاليم".

وقامت فرق الإغاثة بإجلاء مئات الأشخاص بالمروحيات والزوارق المطاطية.

وقال داكال "نحن في حالة تأهب وفرق البحث والإنقاذ تعمل ليلا ونهارا".