العثورعلى كنز من الوثائق والبيانات تخص داعش

عثرت قوات مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، على مجموعة كبيرة من الوثائق والبيانات الرقمية في محيط منبج معقل داعش، وذلك إثر إخلاء عناصر التنظيم لتلك المواقع، بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها.

وبحسب العقيد كريس جارفر، المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق، فإن المواد جمعت أثناء تحرك مجموعات قتالية مدعومة من قبل التحالف الذي تقوده أميركا، بين القرى المحيطة بمنبج، معقل داعش.



وتضم المواد أكثر من أربعة تيرابايت من البيانات الرقمية، تم استخلاصها من أجهزة كمبيوتر محمولة، وأقراص يو إس بي، وكذلك كتب عن الرياضيات المتقدمة والعلوم الطبيعية، وكُتب دينية تمت إعادة صياغتها من قبل داعش لتلائم أجنداته، إضافة إلى بعض الخطابات المتبادلة بين قادة عناصر التنظيم.



المواد التي خلفها داعش من القرى التي تركها في محيط منبج، على كثرتها، ستساعد بعد تحليلها، التحالف الذي تقوده أميركا، على فهم مخططات داعش وتحركات ميليشياتهم، وكذلك ستعطيهم انطباعاً سيكولوجياً عن عناصر التنظيم، والأساليب التي يتبعونها في قراءاتهم وخطاباتهم، وبالتالي تُساعد في مهمة محاربتهم، وتفكيك تنظيمهم من خلال فكره.