توقيف جزائري تسبب بإخلاء مركز تجاري في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف طالب لجوء جزائري في الـ19، ليل الأربعاء- الخميس، بعد أن تسبب بإخلاء مركز تجاري، بينما تشهد البلاد أجواء من التوتر الشديد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الشاب الذي هرب من مصح عقلي بعد أن وجه تهديدات أوقف في المحطة المركزية في #بريمن (شمال).

وتم إخلاء مركز تجاري كبير في بريمن قرابة الساعة 18:45 (16,45 توقيت غرينتش) بعد إبلاغ الشرطة بأن المشتبه به موجود فيه.

وتابع البيان أن الموقوف كان أشار خلال إقامته في المصح إلى الاعتداءين اللذين نفذهما طالبا لجوء في الأيام العشرة الماضية في انسباخ (جنوب) وفورتسبورغ (جنوب) وتبناهما تنظيم داعش.

كما أشار إلى المجزرة التي راح ضحيتها 9 قتلى في ميونيخ ونفذها شاب في الـ18.

وأوضحت الشرطة أن الشاب صاح لدى فراره من المصحة "سأقوم بتفجيركم".

ويسود توتر شديد في ألمانيا منذ الاعتداءين الأخيرين وإطلاق النار الدموي في ميونيخ، وقد أشارت السلطات إلى عدة بلاغات كاذبة منذ ذلك الحين.