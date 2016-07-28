مقتل جنديين في تفجير بجنوب شرق تركيا

قتل جنديان وأصيب ثالث عندما فجر مسلحون أكراد قنبلة على طريق أثناء مرور مركبة للجيش في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، الأربعاء، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن القنبلة تم تفجيرها عن بعد لدى مرور المركبة على طريق سريع قرب سعرد في جنوب شرق #تركيا . وأشارت إلى أن‭ ‬عمليات مدعومة جواً نفذت ضد المسلحين في المنطقة وجرى إرسال تعزيزات من القوات وطائرات هليكوبتر.

وغالباً ما يستهدف أعضاء من حزب #العمال_الكردستاني العربات والشاحنات التابعة للجيش وقوات الأمن بقنابل يزرعها على الطرق. كما يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية.