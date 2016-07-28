ميركل تواجه عاصفة انتقادات لسياستها بشأن اللاجئين

قطعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عطلتها اليوم الخميس، للرد على اتهامات في الداخل والخارج بأن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها تجاه اللاجئين أتاحت للإرهاب الإسلامي الترسخ في ألمانيا.

ومن المقرر أن تعود ميركل إلى برلين لعقد مؤتمر صحافي في الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت غرينتش) بعد موجة من الهجمات منذ 18 يوليو تموز أسفرت عن مقتل 15 شخصا بينهم أربعة مهاجمين، إضافة إلى عشرات المصابين.

ويقول المسؤولون إن اثنين من المهاجمين أحدهما سوري من طالبي اللجوء والآخر لاجئ إما من باكستان أو أفغانستان كانت لهما صلات بالتشدد الإسلامي.

وبددت الهجمات أي أوهام في ألمانيا بأن البلد في مأمن من هجمات مثل التي وقعت في فرنسا المجاورة وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها.

ويقول ساسة من اليسار واليمين إن سياسة ميركل بشأن اللاجئين خاطئة بعد دخول أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا العام المنصرم، الكثير منهم فروا من الحرب في أفغانستان وسوريا والعراق.

ويوم الثلاثاء، قال هورست زيهوفر رئيس وزراء ولاية بافاريا وأحد المنتقدين لسياسة ميركل منذ فترة طويلة "كل توقعاتنا ثبت أنها صحيحة. الإرهاب الإسلامي وصل إلى ألمانيا".

وطالب زيهوفر حكومة ميركل باتخاذ إجراءات أمنية أشد صرامة وتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة.

وكانت ميركل في عطلة في شمال ألمانيا منذ ترأست اجتماعا أمنيا يوم السبت وأسندت إلى وزير الداخلية توماس دي مايتسيره مهمة رد الحكومة على الهجمات الإرهابية.