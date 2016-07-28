فرنسا.. هولاند يعتزم إنشاء حرس وطني

أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الخميس، أنه يريد أن يشكل قريبا حرسا وطنيا في #فرنسا لمساعدة القوات الفرنسية على التصدي للهجمات الإرهابية في هذا البلد، حيث تضاعفت هذه الاعتداءات مؤخرا.

وقال الإليزيه في بيان بعد لقاء بين هولاند وبرلمانيين متخصصين في هذه المسألة، إن "رئيس الجمهورية قرر أن ينشئ #الحرس_الوطني انطلاقا من الاحتياطات العملانية الحالية". وستقدم آراء مطلع آب/أغسطس قبل بدء تطبيق القرار المتوقع مطلع الخريف.

وأوضح البيان أن "طرق تأهيل وتوزيع قوات الحماية على الأرض الفرنسية ستحدد بالتشاور مع كل الجهات الفاعلة". وأضاف أن "مجلس دفاع" سيعقد مطلع آب/أغسطس للبحث في هذه القوة وتحديد عدد عناصرها.

وتابع أن الهدف هو "جعل تشكيل هذه القوة عملانيا في أسرع وقت ممكن في خدمة حماية الفرنسيين".

ولم يتحدث هولاند من قبل سوى عن تطوير احتياطات الدرك والشرطة وتلك المتوفرة لسلاح الجو والبحر والبر من أجل دعم القوات التي تعمل تحت الضد منذ 18 شهرا مع سلسلة الاعتداءات التي وقعت.

وفي هذا الإطار، يفترض أن يتوفر 15 ألف عنصر احتياطي بحلول نهاية تموز/يوليو مقابل 12 ألفا حاليا.