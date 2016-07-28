واشنطن تشجب خطط البناء الإسرائيلية "التحريضية" في القدس

عبرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء الخطط التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع لبناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين في #القدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، في بيان، إنه "لا نزال قلقين بسبب مواصلة إسرائيل تنفيذ هذا النوع من الأعمال الاستفزازية التي تأتي بنتائج عكسية، الأمر الذي يثير تساؤلات خطيرة حول التزام إسرائيل بحل سلمي وتفاوضي مع الفلسطينيين".

وذكر في بيان: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء معلومات تفيد بنشر الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية".

كما تحدثت الخارجية الأميركية عن المشروع الذي أعلن عنه، الاثنين، للسير قدماً ببناء 770 وحدة سكنية أخرى للمستوطنين في القدس الشرقية، الأمر الذي دانه الفلسطينيون والأمم المتحدة.

وأردف كيربي: "هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية هي أحدث مثال على ما يبدو أنه تسارع أنشطة الاستيطان التي تقوض بشكل منهجي احتمالات التوصل إلى حل الدولتين".

وقال: "نحن قلقون أيضاً من عملية هدم المباني الفلسطينية التي تزايدت في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما قد يكون ترك عشرات الفلسطينيين بلا مأوى، بمن فيهم أطفال".

ويعتبر الاستيطان، خصوصا في القدس الشرقية، العقبة الرئيسية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في نظر المجتمع الدولي.