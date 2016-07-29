أفغانستان.. جرح 5 جنود أميركيين في معارك مع داعش

أصيب 5 جنود أميركيين بجروح في عمليات مشتركة مع الجيش الأفغاني ضد تنظيم داعش في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان، وفق ما أعلن الجنرال الأميركي جون نيكلسون قائد قوات الأطلسي في #أفغانستان الخميس.

وأوضح الجنرال في مؤتمر صحافي أن اثنين من المصابين عادا إلى العمل في وحدتهما بعد تلقي العلاج، مضيفا أن الثلاثة الباقين في طور "التعافي التام".

وأضاف أن الجنود أصيبوا "في الأيام الأخيرة" برصاص وشظايا أثناء معارك إلى جانب القوات الخاصة الأفغانية ضد مسلحي تنظيم #داعش.

وكثف الجيش الأفغاني عملياته ضد التنظيم، خصوصا منذ الاعتداء الدامي نهاية الأسبوع الماضي في #كابول الذي أوقع 80 قتيلا و231 جريحا.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجيش على وشك كسر مقاومة "داعش" في هذه المنطقة.

وبحسب الجنرال نيكلسون فإن مسلحي داعش في تقهقر إلى جبال جنوب الولاية المحاذية لباكستان. وقال: "نقدر أن عددهم بين 1000 و1500" في الإجمال في البلادـ في حين كانت التقديرات تشير إلى 3 آلاف في يناير.

وتنشر القوات الأميركية 9800 عسكري في أفغانستان. وتتمثل مهمتها في تقديم الاستشارة والمساعدة للقوات الأفغانية ويمكن أيضا أن تنفذ عمليات قتال ضد قوات متطرفة مثل #القاعدة وتنظيم داعش.