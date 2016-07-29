إندونيسيا تعدم بالرصاص 3 نيجيريين ومواطنا وسط احتجاج

نفذت إندونيسيا الإعدام في أربعة مدانين بتهريب المخدرات وهم 3 نيجيريين وإندونيسي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي بينما تركت مصير 10 آخرين مجهولا.

وجرى إعدام الأربعة رميا بالرصاص بعد منتصف الليل بقليل في جزيرة في جاوة الوسطى مع تجاهل الحكومة لدعوات دولية بالعفو وإصرارها على المضي قدما في مسعاها الذي تعتبره حربا على المخدرات.

وقال المدعي العام يوم الأربعاء إن 14 سجينا من بينهم مواطنون من الهند وباكستان وزيمبابوي سيعدمون خلال الأيام القادمة.

وذكر مسؤول أن الإعدامات المقررة ستنفذ تباعا "على مراحل"، لكنه رفض تحديد إطار زمني لذلك.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول سفارة إندونيسيا في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس مع احتشاد محتجين مطالبين إندونيسيا بوقف تنفيذ عملية الإعدام. وقال مسؤولون من الهند وباكستان إنهم يبذلون جهودا في اللحظة الأخيرة في محاولة لإنقاذ مواطنيهم.

وحث ناشطون في مجال حقوق الإنسان وحكومات غربية ومؤسسات دولية إندونيسيا على إلغاء عقوبة الإعدام.