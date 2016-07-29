داعش يبث فيديو لأحد منفذي هجوم الكنيسة: سندمر فرنسا

بثت وكالة #أعماق المرتبطة بتنظيم #داعش اليوم الخميس مقطع فيديو قالت إنه لأحد شخصين هاجما كنيسة في شمال #فرنسا هذا الأسبوع ظهر فيه وهو يحث جميع المسلمين على تدمير هذا البلد.

وفي فيديو تم تسجيله قبل الهجوم خاطب عبدالملك بوتيجان -الذي تأكد بشكل رسمي أنه كان واحدا من شخصين قاما بذبح #قس في الهجوم قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص- الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس بشكل مباشر.

وقال الرجل الذي تزعم وكالة أعماق أنه بوتيجان في التسجيل: "لقد تغير الزمان. ستعانون مما يعاني منه الإخوة والأخوات. سندمر هذا البلد (فرنسا)".

وأضاف: "أيها الإخوة.. اخرجوا بالسلاح الأبيض.. بأي شيء تحتاجونه وهاجموهم واقتلوهم جميعا"، مطالبا المسلمين بمهاجمة الدول المشاركة في التحالف الدولي، الذي يستهدف تنظيم داعش ومتطرفين في سوريا والعراق.