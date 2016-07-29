رئيس وزراء فرنسا يقر بتقصير ساعد على اعتداء الكنيسة

أقر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الجمعة، أن قرار قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي الإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية "تقصير ولا بد من الاعتراف بذلك".

وتابع فالس "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم"، لكنه رفض في الوقت نفسه "تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الإرهابي".

كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن تأييده الجمعة تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت، لكنه أعرب في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد.

وصرح فالس في ذات المقابلة "علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا"، وأعرب عن "تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن"، وفي أن "يتم إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان اخر".