سجون بريطانيا تصادر مؤلفات رموز الإخوان

أمرت وزارة العدل البريطانية بسحب المؤلفات الدينية المتطرفة من مكتبات ومراكز التعلم في جميع سجون بريطانيا٬ وعلى رأسها مؤلفات سيد قطب وحسن البنا وأبو الأعلى المودودي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 5 كتب اعتبرتها مصلحة السجون البريطانية جزءا من التحريض٬ وأنها لعبت دورا مهما في نشر أفكار التطرف في العالم العربي٬ ومع ذلك ظلت موجودة في مكتبات بعض السجون في إنجلترا وويلز لمدة 7 أشهر٬ ولم تصدر أوامر بإزالتها إلا في 20 يونيو (حزيران) الماضي٬ بعد مراجعة أوصت بإزالتها من السجون.

ورفضت متحدثة باسم مصلحة السجون البريطانية٬ التابعة لوزارة الداخلية٬ التعليق على وجود كتب لأئمة التشدد٬ مثل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان٬ ومنظر الجماعة سيد قطب٬ في مكتبات بيل مارش وبريكستون ولونج لارتن وبنتون فيل (في شمال لندن) وواندسورث (أبرز السجون البريطانية) لأسابيع طويلة قبل مصادرتها.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية، في بيانٍ: "نأخذ تهديدات المتشددين على محمل الجد، ولن نتساهل مع خطاب التطرُّف في سجوننا".

وأضاف المتحدث، أن وزير العدل الجديد سيعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية وغيرها من الهيئات لمعالجة مشكلة التشدد في السجون.