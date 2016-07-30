أرمينيا: مقتل شرطي بعملية احتجاز الرهائن في يريفان

قتل شرطي السبت في أرمينيا على يد أحد المعارضين المسلحين، الذين يحتلون منذ أسبوعين مركزاً للشرطة في يريفان، بحسب ما أعلنت الشرطة التي هددت في وقت سابق بشن هجوم لإنهاء هذه الأزمة التي تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة اشوت اهارونيان على موقع فيسبوك إن "قناصا أطلق النار من مركز الشرطة وقتل شرطيا (...) كان يجلس في سيارة متوقفة على مسافة تبعد حوالي 350 إلى 400 متر من المكان".

وقبيل ذلك، سمع إطلاق عيارات نارية في المنطقة التي تغلقها الشرطة.

وكان 20 مسلحاً من مناصري المعارض المسجون جيرار سيفيليان اقتحموا مركز الشرطة في 17 يوليو وقتلوا شرطيا، واحتجزوا العديد من الأشخاص مطالبين باستقالة الرئيس سيرغ سركيسيان.

ومذاك، أفرج هؤلاء عن جميع الشرطيين لكنهم احتجزوا الأربعاء ثلاثة ممرضين دخلوا المبنى لمعالجة الجرحى قبل أن يفرجوا عن أحدهم.

وليل الجمعة السبت، تحولت تظاهرة مؤيدة لمحتجزي الرهائن الى مواجهات خلفت أكثر من سبعين جريحا وانتهت باعتقال العشرات.

وكانت قوات الأمن أمهلت المسلحين حتى الساعة 13,00 ت غ لتسليم أنفسهم، متوعدة بإطلاق النار في حال لم يقوموا بذلك. وسمع إطلاق النار بعيد انتهاء المهلة.