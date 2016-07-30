بلجيكا: القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهما لاعتداءات

ألقي القبض على شخصين مساء الجمعة في بلجيكا للاشتباه بتخطيطهما لاعتداءات، في سياق ملف حول الإرهاب، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية السبت.

وأوضحت النيابة في بيان أنه تم توقيف المشتبه بهما نور الدين هـ (33) عاما وشقيقه حمزة هـ، إثر عمليات دهم جرت في منطقتي مونس (غربا) ولياج (شرقا).

وأشارت إلى أنه "بناء على نتائج التحقيق المؤقتة، يتبين أنه ربما كان هناك خطط لاعتداءات في بلجيكا" وتابعت النيابة أنه تم "اقتياد (الموقوفين) للاستماع إلى إفادتيهما".

ولم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات خلال عمليات الدهم التي جرت بأمر من القاضي المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب.

وسينظر قاضي تحقيق في ملفي الموقوفين لاحقا خلال النهار، ويقرر ما إذا كانا سيبقيان قيد التوقيف.