تشديد إجراءات الأمن بمطار هولندي تحسباً لـ"خطر"

قال مسؤول إن الشرطة الهولندية أجرت عمليات تفتيش أمنية حول مطار سخيبهول بالعاصمة أمستردام، اليوم السبت، بعد ظهور "مؤشرات" تدل على وجود خطر، ما سبب تكدسا مروريا أثناء موسم العطلة الصيفية.

ولم يقدم المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والسياسة الأمنية تفاصيل عن الخطر المحتمل، لكنه قال إن إجراءات أمن إضافية اتخذت بما في ذلك تفتيش سيارات.

وقال متحدث يدعى ادموند ميسخايرت "كان هناك (خطر) يتعلق بالمطار. وتهدف الإجراءات الإضافية إلى ضمان سلامة العاملين في المطار والمسافرين".

وبعد شن متطرفين هجمات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا تعتبر هولندا هدفا وشيكا بسبب دعمها للعمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في الشرق الأوسط.

وكان آخر هجوم كبير شهدته هولندا هو قيام متطرف في عام 2003 بقتل ثيو فان جوخ المخرج السينمائي وسليل أسرة الرسام الشهير فان جوخ.