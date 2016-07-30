جنرال أميركي ينفي تورطه في محاولة الانقلاب بتركيا

ذكر بيان أصدره الجيش الأميركي أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال #جوزيف_فوتيل أكد الجمعة أن أي مزاعم عن تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا غير صحيحة.

ونقل بيان القيادة المركزية عن فوتيل قوله إن "أي تقارير عن أي علاقة لي بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في تركيا مؤسفة وغير دقيقة تماما".

وأضاف أن "تركيا شريك استثنائي وحيوي في المنطقة منذ سنوات عديدة، ونقدر تعاون تركيا المستمر، ونتطلع إلى شراكتنا المستقبلية في التصدي لتنظيم #داعش".

ووقعت محاولات انقلاب فاشلة في تركيا ليلة 15 يوليو، قادتها مجموعات عسكرية محدودة، وخلفت المحاولة أكثر من 200 قتيل وألف جريح.