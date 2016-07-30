جنيف.. توقيف صديق أحد منفذي قتل الكاهن الفرنسي

أوقفت السلطات السويسرية في جنيف قاصرا في الـ17 من العمر حاول التوجه إلى سوريا مع أحد منفذي الاعتداء على كنيسة فرنسية، الاثنين، قبل أيام على الهجوم وسلمته إلى فرنسا، على ما أفاد مصدر قريب من التحقيق، السبت.

وأفاد المصدر أن الشاب الذي حاول الذهاب إلى سوريا برفقة عادل كرميش في 2015، كرر المحاولة في 12 تموز/يوليو، لكنه أوقف في جنيف بعد أيام، وسلم إلى فرنسا.

وتابع المصدر أن الموقوف وجهت إليه تهمة "الانتماء إلى عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية"، ووضع قيد التوقيف الاحترازي، مضيفا أنه حتى الآن "لا شيء يثبت أي ضلوع له" في الاعتداء.