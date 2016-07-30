روسيا: شبكات كمبيوتر تابعة للدولة تعرضت للتجسس

قالت المخابرات الروسية اليوم السبت إن شبكات كمبيوتر تخص 20 منظمة بينها وكالات حكومية وشركات دفاعية تعرضت لهجوم من برامج تجسس ضمن ما وصفته بهجوم دقيق ومنسق.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إن برامج التجسس والطريقة التي هوجمت بها الشبكات تشبه الطريقة التي استخدمت في حالات سابقة من التجسس الإلكتروني في روسيا في دول أخرى. ولم تحدد الوكالة الجهة التي تشتبه في مسؤوليتها عن الهجمات.

وقال جهاز الأمن في بيان نشر بموقعه الإلكتروني عبر الإنترنت "أصيبت مصادر في تكنولوجيا المعلومات لوكالات حكومية ومؤسسات علمية وعسكرية وشركات في قطاع الدفاع وكيانات مشاركة في أعمال حيوية للبنية التحتية".

ويأتي إعلان الجهاز بعد تقارير عن هجمات إلكترونية على لجنة الحزب الديمقراطي ولجنة جمع الأموال لمرشحي الحزب الديمقراطي ومجلس النواب الأميركي.

وقال خبراء أمن إلكتروني ومسؤولون أميركيون إن هناك دليلا على أن روسيا دبرت الهجوم على لجنة الحزب الديمقراطي لنشر رسائل بريد إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية. ونفى الكرملين أي ضلوع له في الواقعة.