شاهد بوتيجان يتوعد هولاند بتدمير فرنسا والغرب

ظهر عبدالمالك بوتيجان الشخص الثاني الذي شارك في ذبح كاهن داخل كنيسة بفرنسا في تسجيل مصور بثته وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، مطلقا تهديدات ضد فرنسا ودول التحالف.

وأعلن مركز "سايت" الأميركي لمراقبة مواقع الجماعات الإرهابية أن بوتيجان توجه وفي التسجيل المصور بـ "رسالة" إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس، قائلا إن "شبابا عازمين سيدمرون فرنسا ودول التحالف الأخرى". كما أنه يتوجه إلى "المتعاطفين" مع تنظيم داعش بالدعوة إلى "تنفيذ عمليات قتل جماعية في الغرب، باستخدام السكاكين وأي أسلحة أخرى، يمكنهم أن يحصلوا عليها".

وكانت فرنسا قد أعلنت التعرف رسميا على جثة المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة في غضون ساعات، بعد تنفيذ الهجوم، وقالت النيابة العامة إن اسمه عبدالمالك نبيل بوتيجان (19 عاما).

وأضافت النيابة العامة أن عبدالمالك كان مدرجاً على لائحة المتطرفين منذ يوليو الماضي.

واحتجز بوتيجان مع المتهم الأول عادل كرميش عددا من الرهائن في كنيسة في نورماندي الثلاثاء الماضي، ثم ذبحا قسا مسنا عند مذبح الكنيسة قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية قتيلين.