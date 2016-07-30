منطاد في أميركا هوى مشتعلاً بالنار وقتل 16 كان يحملهم

فاجعة حلت بركاب #منطاد أميركي هوى بهم مشتعلاً بالنار اليوم السبت، لسبب يجري التحقق منه، وقتل بسقوطه جميع من كان يحملهم، وهم 15 راكباً، إضافة إلى الطيار، وتابعت "العربية.نت" تفاصيل كارثته التي أوردتها الوكالات في خبر عاجل ومختصر، من اطلاعها على عدد من المواقع الإخبارية الأميركية بولاية تكساس، ومنها قناة Keye التلفزيونية في "أوستن" عاصمة الولاية، والبعيدة 50 كيلومتراً عن حيث وقع الحادث عند السابعة و45 دقيقة صباحاً.

المنطاد الذي كان يقوده طيار اسمه Skip Nichols وامتهن التحليق به 7 أيام بالأسبوع متنقلاً بركابه بين مدن سان أنطونيو وأوستن وهيوستن في #تكساس، اصطدم بعد هبوطه مشتعلاً بأرض مرعى قرب مدينة Lockhart الصغيرة بالولاية، وفيها أكد قائد شرطتها أن كل من كان يحملهم "قتلوا ولم ينج منهم أحد"، وإن العمل جارٍ لمعرفة هويات القتلى، فيما ذكر مسؤول بإدارة الطيران الفدرالية، اسمه لين لونزفورد، أنها بالتكاتف مع "لجنة أمن النقل الوطنية" بدأت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ذيول وملابسات ما حدث.

وما حدث، أن المنطاد الذي تملكه شركة Heart of Texas Hot Air Balloon Rides المالكة لحساب "فيسبوكي" زارته "العربية.نت" ولم تجد فيه معلومات عن الحادث، اشتعلت فيه النار فجأة وهو في الجو، وهوى بركابه ببطء في المرحلة الأولى، ثم كان هبوطه في الثانية سريعاً إلى الأرض، وفق ما ذكره موقع Heavy الإخباري الأميركي، نقلاً عن شهود عيان.

أما الطيار، ففي حسابه "الفيسبوكي" نقرأ ما كتبه عن نفسه، بأنه رئيس فريق من الطيارين يعملون لدى الشركة بقيادة مناطيدها، وذكر عن نفسه أيضاً بأنه عازب، وفي الصورة التي نقلتها "العربية.نت" من حسابه، وهي قديمة ولا علاقة لمن فيها بالحادث، كتب نيكولز تحتها: "رحلة أخرى عظيمة في هيوستن" مشيراً بما كتب إلى أن الصورة كانت أثناء رحلة بمنطاد قاده إلى مدينة هيوستن.

ويبدو أن ركاب المنطاد كانوا في نزهة، لأن بلدة "لوكهارت" البالغ سكانها 13 ألفاً، تقع بالقرب من منتزهات عدة ومتنوعة في تكساس، وتضم مجموعة من مطاعم الشواء تعتبر ضمن الأفضل في الولاية، طبقاً لما ورد عنها في خبر من الوكالات.