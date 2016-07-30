تكساس.. مقتل 16 على الأقل بتحطم منطاد

قال قائد الشرطة ببلدة كالدويل الأميركية إن 16 شخصا على الأقل يخشى أن يكونوا قتلوا بعد اشتعال النيران في منطاد وسقوطه في مرعى قرب مدينة لوكهارت وسط ولاية تكساس الأميركية السبت.

وقال دانييل لو قائد شرطة كالدويل في بيان أصدره مكتبه "لا يبدو في هذه المرحلة أن هناك أي ناج من حادث التحطم".

وتابع مكتب قائد الشرطة أنه يعكف على تحديد هويات من كانوا على متن البالون.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية وقوع الحادث على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب من أوستن ولم تقدم أي معلومات عن القتلى.

وقالت الإدارة إن 16 شخصا على الأقل كانوا على متن البالون.