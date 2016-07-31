أرمينيا.. انتهاء عملية احتجاز الرهائن

أنهت #الشرطة الأرمينية الأحد عملية احتجاز رهائن من قبل معارضين استمرت أسبوعين في مركز للشرطة في يريفان وأسفرت عن مقتل عنصرين منها، بحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى اعتقال 20 شخصا.

وأعلن جهاز الأمن الوطني الأرميني في بيان أن "عملية مكافحة #الإرهاب لقوات الأمن انتهت وأرغم أفراد المجموعة المسلحة على إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم إلى السلطات. وتم توقيف 20" مسلحاً. وأضاف البيان أنه "تم تحرير مركز الشرطة بالكامل".

وفي وقت سابق، نشر موقع إلكتروني أرميني بيانا لرجل قدم نفسه على أنه أحد أفراد المجموعة المسلحة، أعلن فيه قراره الاستسلام.

وكان عشرون مسلحاً من مناصري المعارض المسجون جيرار سيفيليان اقتحموا مركز الشرطة في 17 تموز/يوليو وقتلوا شرطياً واحتجزوا العديد من الأشخاص مطالبين باستقالة الرئيس سيرج سركيسيان.

ومنذ ذلك الحين، أفرج هؤلاء عن جميع الشرطيين لكنهم احتجزوا الأربعاء ثلاثة ممرضين دخلوا المبنى لمعالجة الجرحى قبل أن يفرجوا عن أحدهم.

وبعد إعلان الشرطة عن هجوم وشيك السبت، توفي شرطي، قالت قوات #الأمن إنه قتل بيد قناص موجود في مركز الشرطة، غير أن المعارضين نفوا تورطهم.

وليل الجمعة السبت، تحولت تظاهرة مؤيدة لمحتجزي الرهائن إلى مواجهات خلفت أكثر من سبعين جريحا وانتهت باعتقال العشرات.