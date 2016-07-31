قتيل وأربعة جرحى بإطلاق نار في تكساس الأميركية

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة، فجر الأحد، خلال عملية إطلاق نار قام بها شخص لا يزال فاراً، وسط مدينة #أوستن بولاية #تكساس الأميركية، وفق الشرطة.

وبدأ إطلاق النار بعيد الساعة 2.15 بالتوقيت المحلي (7.15 بتوقيت غرينتش) في حي للحانات والملاهي الليلية. وطلبت الشرطة من الناس عبر تويتر تجنب وسط المدينة، بسبب "شخص يطلق النار" موقعاً "عدداً من الضحايا".

كما أوضحت الشرطة فيما بعد على تويتر عن عمليتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في المنطقة ذاتها، مؤكدة "تامين الموقعين في الوقت الحالي".

كذلك ذكرت أن امرأة قتلت في مكان عملية إطلاق النار الأولى، فيما نقلت ثلاث نساء أخريات إلى المستشفى لمعالجتهن من إصابات ورفض مصاب نقله لتلقي العلاج.

يذكر أن الشرطة في حال تأهب في الولايات المتحدة، وخصوصاً في تكساس، حيث قتل رجل أسود خمسة من عناصرها كانوا يتولون حماية تظاهرة نددت بالعنف الذي تمارسه الشرطة.