اتحاد كرة القدم التركي يستقيل على خلفية محاولة الانقلاب

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان، اليوم الأحد، أن كل أعضاء المجالس التابعة للاتحاد استقالوا من أجل "فحوص أمنية" في ظل تحقيق رسمي واسع النطاق في الانقلاب الفاشل يومي 15 و16 تموز/يوليو.

وقال الاتحاد إنه أطلع مؤسسات الدولة المعنية على المعلومات الخاصة بموظفيه ومنظمي المسابقات ورؤساء المجالس التابعة للاتحاد، وعددها 11 مجلساً وكل أعضائها.

وتعرض حتى الآن أكثر من 60 ألف شخص في الجيش والقضاء والحكومة ومجال العمل الأكاديمي والإعلام وقطاعات أخرى إما للاعتقال أو الوقف عن العمل أو الاستجواب للاشتباه في صلاتهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن الذي تتهمه #تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل.