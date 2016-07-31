الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج السلام والحوار في دارفور

أعلنت بعثة #الاتحاد_الأوروبي في #الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (اليوناميد) انطلاق مشروع تعزيز جهود السلام والمصالحة في #دارفور من خلال الحوار الثلاثاء القادم.

وسيدعم المشروع عملية الحوارات والمشاورات الجارية في دارفور التي تعتبر واحدة من الركائز الأساسية لوثيقة الدوحة للسلام في الإقليم.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير توماس يوليشني، أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز المبادرات الشاملة والتشاركية لبناء السلام الدائم في دارفور. أنا واثق من أن التمويل الجديد للاتحاد سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار الشامل والجامع لأهل الإقليم".

وقال سفير الاتحاد إن هناك حاجة إلى حوار داخلي واسع وتشاور بين أهالي دارفور لتعزيز إنجازات عملية السلام في الدوحة، مشيراً إلى أن "زيادة الحوار بين القبائل والمجتمعات المحلية ستزيد من بناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين الاستقرار في المناطق المستهدفة من دارفور".

ويتم تمويل المشروع، الذي سيتم التوقيع عليه الثلاثاء القادم، جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف يورو. كما تقوم بعثة اليوناميد بتوفير التوجيه والقيادة السياسية للمشروع، وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم التشغيلي اللازم.