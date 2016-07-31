قتلى وجرحى في هجومين انتحاريين في مقديشو

قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في تفجيرين مزدوجين استهدفا مقر إدارة التحقيق الجنائي في #مقديشو .

وقال مصدر طبي في مستشفى "مدينة" بمقديشو لـ"العربية.نت" إن المستشفى استقبل 13 مصاباً، توفي على الفور اثنان منهم، مشيراً إلى أن حالات جميع المصابين ما بين جيدة ومتوسطة، عدا اثنين في حالة حرجة للغاية.

من جانبها، ذكرت الشرطة الصومالية أنها أعدمت بعض الانتحارييين أثناء محاولتهم الدخول إلى المبنى عقب الانفجارين اللذين ألحقا أيضاً دماراً كبيراً بأجزاء من المقر والأبنية المجاورة له.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن معظم الضحايا مدنيون تصادف مرورهم مع وقوع الهجومين.

ويقع المقر المستهدف في شارع رئيسي يضم محال تجارية وفنادق، كما يستخدمه المدنيون بشكل كبير.