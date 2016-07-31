تركيا تضم وزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أعلنت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية الأحد أنها ستضم المزيد من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن نواب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية، سيصبحون أعضاء.



يذكر أن هذا التحرك هو الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي اتخذها الرئيس رجب طيب #أردوغان للحد من سلطة القوات المسلحة في أعقاب محاولة انقلاب يومي 15 و16 تموز/يوليو للإطاحة بالحكومة.