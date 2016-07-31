تركيا.. هجوم إرهابي يخلف جريحين من قوات الدرك

أصيب عنصران من قوات الدرك التركية، مساء السبت، جراء #هجوم مسلح نفذه عناصر من منظمة "بي كي كي"، على نقطة للدرك بقضاء "ليجا"، في ولاية #3ديار_بكر، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية أن مسلحين من "بي كي كي"، شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة، مستهدفين مخفر "تبه" التابع للدرك في القضاء المذكور، مشيرة إلى أن قوات الأخيرة ردت على النيران، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن إصابة عنصري درك بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن عنصري الدرك نقلا إلى مستشفى ديار بكر العسكري، فيما بدأت القوات عمليات بحث وتمشيط في المنطقة، بهدف القضاء عليهم.