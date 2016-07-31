تسريح 1389 من أفراد القوات المسلحة التركية

سرحت الحكومة التركية 1389 من أفراد القوات المسلحة للاشتباه في صلات تربطهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء الأحد.



ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل. ويأتي التقرير بعد ساعات من تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان قال فيها إنه يعتزم إدخال العديد من التعديلات على القوات المسلحة، من بينها إغلاق أكاديميات عسكرية، وهي خطوات تهدف لتعزيز سيطرة الحكومة على الجيش.