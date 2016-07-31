قائد شرطة لندن: وقوع هجوم إرهابي في بريطانيا مسألة وقت

أعلن قائد شرطة لندن، اليوم الأحد، أنه لا يمكن حماية #بريطانيا من #الإرهاب بشكل كامل، وأن تعرض البلاد لهجوم مشابه للهجمات التي وقعت مؤخراً في #أوروبا هو مسألة وقت فحسب.

ويسلط التحذير، الذي أطلقه برنارد هوجان-هاو مفوض شرطة متروبوليتان الضوء على مستوى خطر الإرهاب الدولي الذي تفرضه بريطانيا في الوقت الحالي وهو "شديد"، ويأتي في أعقاب سلسلة هجمات في ألمانيا وفرنسا ارتبط بعضها بمتطرفين.

وأقر هوجان-هاو بأن الناس في بريطانيا يزدادون قلقاً من أن الدور قد يأتي عليهم.

وقال في تدوينة نشرت على الإنترنت اليوم الأحد ونشرتها صحيفة "ميل اون صنداي": "أشعر بهذا الخوف وأتفهمه، وبصفتي الشرطي المسؤول عن منع مثل هذا الهجوم فأنا أعلم أنكم تريدون مني أن أطمئنكم. أخشى أنني لا أستطيع ذلك على الإطلاق".

وتابع: "مستوى الخطر عند مرحلة شديد منذ عامين ولا يزال كما هو. ويعني هذا أن وقوع هجوم أمر مرجح بشكل كبير. يمكن القول إن الأمر يتعلق بمتى سيكون الهجوم وليس إن كان سيقع".

من جديد، قال وزير الأمن الجديد، بن والاس، إنه اجتمع مع مالكي ومديري أكبر مراكز التسوق في البلاد لمناقشة خططهم الأمنية.

وأشار لصحيفة "صنداي تايمز" إلى أنه "في ضوء الأحداث في ألمانيا وفرنسا تحرص الحكومة على تقديم الدعم المطلوب لمراكز التسوق والاستادات الرياضية حيث توجد حشود كبيرة".