كوئيكي صديقة العرب.. أول سيدة تفوز بمنصب محافظ باليابان

فازت النائبة البرلمانية كوئيكي يوريكو اليوم الأحد بمنصب محافظ طوكيو، وذلك وفق ما أعلنت #هيئة_الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وبذلك تصبح أول سيدة في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر تتولى هذا المنصب. وتعتبر يوريكو وزيرة دفاع سابقة، صاحبة علاقات وطيدة مع العالم العربي.

وتغلبت النائبة كوئيكي على هيرويا ماسودا الحاكم السابق لمقاطعة إيواتيه #الشمالية والحاصل على دعم الائتلاف #الحاكم الحالي٬ وشونتارو توريغويه الصحافي اليساري المخضرم والمعروف بانتقاده لسياسات رئيس الوزراء شينزو آبيه.

يذكر أن الانتخابات الحالية أجريت بعد أن أودت فضائح مالية متعاقبة بالمحافظين السابقين٬ حيث استقال #المحافظ الأخير يوئيتشي ماسوزويه٬ الشهر الماضي٬ بعد الكشف عن إنفاقه لأموال عامة على رحلات استجمامية شخصية٬ وكان المحافظ الأسبق ناوكي إينوسيه قد استقال قبل ثلاث سنوات لأسباب مشابهة بعد عام واحد فقط في #المنصب.

كما يضاف إلى تلك الأزمة سلسة من المشكلات المتعلقة بالتحضير لاستضافة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 .