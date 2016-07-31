بالفيديو.. مقاتلو الحوثي يتناولون حبوب منع الحمل

حصلت "العربية" على فيديو وصور لدواء طبي عثر عليه في المواقع التي كانت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع #صالح تحاول التسلل منها إلى الحرم الحدودي بين #السعودية واليمن.

الدواء عبارة عن كبسولات وجدت بمواقع مختلفة من الحرم الحدودي، تستخدمها الميليشيات، وهي "حبوب منع الحمل"، حيث وجدت بكميات كبيرة، مع بعض القطن والشاش الطبي ولوازم طبية للحالات الطارئة.

والتقى مراسل #العربية في وقت سابق أحد الأسرى #الحوثيين الذي أكد أنه لا يعلم عن هذا الدواء شيئا، سوى أن قائد فصيله أبلغه مع باقي عناصر الفصيل أن يتناولوا الكبسولات عند الإصابة بالرصاص.

وذكر الدكتور حسين القحطاني، أحد أطباء القوات المسلحة لـ"العربية"، أن هناك أنواعا معينة من حبوب منع الحمل تحتوي على هرمون "الإستروجين" الذي يزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات الوريدية، وذلك بزيادة العناصر المسؤولة عن تخثر الدم، وربما يساعد ذلك على تخفيف حدة النزيف عند حدوث أي إصابة لجسم الإنسان، شريطة ألا تكون تلك الإصابة في مناطق عضوية بالجسم.