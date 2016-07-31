مقتل أربعة جنود أتراك باشتباكين مع "العمال الكردستاني"

قتل أربعة جنود أتراك اليوم الأحد في اشتباكين منفصلين مع مسلحين يتبعون حزب العمال الكردستاني، وفق مسؤولين.

وقال حاكم إقليم أوردو، عرفان بلقانلي أوغلو، في بيان، إن المسلحين فتحوا النار في الاشتباك الأول على الجنود في منطقة غابات بالإقليم فقتلوا ثلاثة جنود وأصابوا اثنين آخرين.

وذكر أن تعزيزات كبيرة أرسلت إلى المنطقة وأن العمليات مستمرة.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا جندياً وأصابوا ستة آخرين في هجوم منفصل خلال عملية أمنية في منطقة نائية من إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا قرب الحدود مع إيران والعراق.

وسقط الجنود بعد يوم من مقتل 35 مسلحاً على يد الجيش التركي عندما حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية في إقليم هكاري.

وقتل آلاف المسلحين ومئات المدنيين والجنود منذ أن انهار في تموز/يوليو العام الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار وعملية سلام استمرا عامين ونصف العام بين الحكومة والعمال الكردستاني.

وقُتل أكثر من 44 ألف شخص في الصراع منذ بدأ حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية تمرده في 1984.

كما يخضع الجيش التركي، وهو ثاني أكبر جيش في دول حلف شمال الأطلسي، لعملية تصفية كبيرة منذ محاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 تموز/يوليو، لكنه هون من مخاوف من أن تقوض التغييرات الواسعة النطاق في صفوفه معركته مع حزب العمال الكردستاني.