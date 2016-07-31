واشنطن: سنحاكم من ارتكب جرائم حرب في جنوب السودان

أكدت #الولايات_المتحدة السبت أن مرتكبي جرائم الحرب في النزاع الدائر في دولة #جنوب_السودان سيحاكمون يوما ما.

وواشنطن التي كانت في طليعة مؤيدي ولادة دولة جنوب السودان باستقلالها عن #الخرطوم تجهد منذ اندلاع الحرب في كانون الأول/ديسمبر 2013 في فرض احترام تسوية سلمية دائمة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.

وقالت #الخارجية_الأميركية في بيان إنه "خلال الأسابيع الأخيرة وردت معلومات من مصادر جديرة بالثقة عن حصول مذابح بحق مدنيين وعن ارتفاع عدد الجنود الحكوميين الذين ارتكبوا أثناء ارتدائهم الزي العسكري جرائم اغتصاب جماعية منظمة بحق نساء وفتيات لجأن إلى مواقع لـ #لأمم_المتحدة ".

وأضاف البيان أن الخارجية الأميركية تستند إلى "الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة، ويظهر حصول ما لا يقل عن 120 حالة عنف" منذ اندلاع المعارك في جوبا بين أنصار مشار وأنصار سيلفا.

وشددت الخارجية الأميركية في بيانها على أن "المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني يجب أن يحاسبوا"، مجددة المطالبة بـ"الوقف الفوري للعمليات القتالية والاحترام التام لوقف إطلاق النار الساري منذ 11 تموز/يوليو ولاتفاق السلام".