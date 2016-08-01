إسرائيل تعترف بخطف أطفال يمنيين وبيعهم ليهود لا ينجبون

في فضيحة جديدة تضرب إسرائيل حاليا اعترف مسؤول كبير في #الحكومة_الإسرائيلية بخطف أطفال يهود يمنيين في خمسينيات القرن الماضي وبيعهم لعائلات من اليهود الأشكناز الذين لا ينجبون.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تساحي هنغبي٬ المكلف بفحص هذا الملف في حكومة بنيامين نتنياهو٬ خلال تصريح تلفزيوني لبرنامج "واجه الصحافة" على القناة الثانية الإسرائيلية أمس الأول لتنهي جدلا استمر 65 عاما في الأوساط الإسرائيلية حول تلك #القضية_الغامضة التي حاولت حكومات إسرائيلية متعاقبة إخفاء أكثر من مليون وثيقة عن الرأي العام تكشف حقيقة تلك #الفضيحة الإنسانية.

يذكر أنه تم تعيين 3 لجان في السابق للتحقيق في #القضية٬ إلا أنها جميعاً أعلنت بأن غالبية الأولاد توفوا جراء أمراض أصيبوا بها ودفنوا، لكن #عائلات هؤلاء الأطفال لم يقبلوا بنتائج تلك التحقيقات قبل أن يفجر المسؤول الإسرائيلي حقيقة الفضيحة.