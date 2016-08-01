اعتقال عسكريين "اقتحموا" فندقاً يقيم فيه أردوغان

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، القبض على 11 عسكرياً من ضمن فرقة كوماندوس هاجمت الفندق الذي كان الرئيس رجب طيب #أردوغان يمضي فيه عطلة في مرمريس غرب البلاد، ليلة الانقلاب الفاشل.

وأوقف الجنود الـ11 الفارين منذ أكثر من أسبوعين، ليل الأحد الاثنين، بعد أن أبلغ عنهم قرويون شاهدوهم فيما كانوا يصطادون الخنازير البرية في منطقة اولا قرب مرمريس وأخطروا الجيش.

واستخدم الجيش طائرات بلا طيار ومروحيات لتحديد مواقعهم قبل إطلاق عملية لتوقيفهم، وفق الداخلية التي أشارت إلى أن العملية شهدت تبادلاً لإطلاق النار وانتهت صباح الاثنين.

ووضع الجنود قيد التوقيف الاحترازي، وفقاً للوزارة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كرتولموش، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن جندياً من فرقة الكوماندوس ما زال فاراً، بعد أن اعلن مسؤول تركي من قبل القبض على جميع أعضاء الفرقة.

كما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الفرقة كانت تتألف من 37 عسكرياً، أوقف بعضهم بعد حوالي 10 أيام على الانقلاب على حاجز سير.

وكان أردوغان يمضي عطلة مع عائلته في مرمريس، وتمكن من مغادرة الفندق قبل تعرضه للهجوم والتوجه ليلاً إلى اسطنبول، حيث استقبله حشد من أنصاره.